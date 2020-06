Morte George Floyd, Yedlin: "Dopo 70 anni mio nonno ha ancora paura per suo nipote nero"

La morte di George Floyd ha scosso gli Stati Uniti e soprattutto la comunità afroamericana. Tra i tanti messaggi di solidarietà arrivati dal mondo del calcio, spicca quello di DeAndre Yedlin, 26enne nazionale americano che ha riportato su Twitter un messaggio scritto da suo nonno: "Un paio di giorni dopo la morte di George Floyd, mio ​​nonno mi ha scritto per dirmi di essere contento perché non vivo negli Stati Uniti in questo momento: dice che avrebbe paura per la mia vita, sono un giovane uomo di colore. Col passare dei giorni, non sono riuscito a non pensare a queste frasi. Lui è nato nel 1946, ha vissuto il movimento per i diritti civili, ha vissuto alcuni periodi terribilmente razzisti nella storia degli Stati Uniti e ora, 70 anni dopo, ANCORA teme per la vita del suo nipotino nero, nel Paese in cui lui e suo nipote sono nati, nel Paese rappresentato da suo nipote quando gioca per gli Stati Uniti, nel Paese rappresentato da suo nipote quando gioca in Inghilterra.

Ogni americano dovrebbe chiedersi, se esistono libertà e giustizia per tutti; se la loro risposta è sì, allora fanno parte del problema. In nessun modo chiediamo che le vite dei neri contino più delle vite dei bianchi; tutto ciò che chiediamo è che siamo visti tutti nello stesso modo. Il mio cuore va a George Floyd, alla sua famiglia e alle tantissime vittime della brutalità della polizia".

A couple days after George Floyd’s death, my grandfather texted me and told me he’s glad that I am not living in the U.S. right now because he would fear for my life as a young black man. As days have passed, this text from my grandfather has not been able to leave my mind.

— DeAndre Yedlin (@yedlinny) June 2, 2020