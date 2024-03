Ufficiale Inter Miami, è addio con DeAndre Yedlin. Il terzino passa a Cincinnati

L'Inter Miami ha annunciato di aver ceduto il difensore DeAndre Yedlin all'FC Cincinnati. Il terzino era tornato negli States due anni fa dopo una lunga esperienza in Europa, dove ha vestito le maglie di Tottenham, Newcastle e Galatasaray.

Questo il comunicato: “'DeAndre è stato un leader per noi dentro e fuori dal campo e siamo molto grati per tutto ciò che ha fatto per l'Inter Miami. Lo conosco fin dai tempi dell'accademia a Seattle e sono stato orgoglioso di vedere i suoi successi qui, incluso l'aiutare la squadra a sollevare il suo primo trofeo', ha affermato Chris Henderson, Chief Soccer Officer e Direttore Sportivo. 'Le nostre ambizioni rimangono alte e cercheremo di utilizzare lo spazio creato da questa mossa per migliorare la nostra squadra'.

Yedlin, 30 anni, ha firmato per l'Inter Miami prima della stagione MLS 2022 e ha collezionato 82 presenze in tutte le competizioni per la squadra, un record nella storia del club. Il difensore ha totalizzato nove assist nelle sue 65 partite di MLS con la squadra e ha indossato la fascia di capitano per gran parte del suo percorso con l'Inter Miami.

In particolare, Yedlin ha contribuito a guidare l'Inter Miami al primo titolo ufficiale nella storia della Prima Squadra nel 2023, iniziando tutte e sette le partite e registrando due assist lungo il percorso per sollevare la Leagues Cup 2023. L'Inter Miami ringrazia Yedlin per il suo contributo e gli augura ogni bene per il futuro".