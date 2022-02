L'Inter Miami rende noto l'acquisto di DeAndre Yedlin. Il terzino destro, 28 anni, torna così in patria dopo 8 anni, nei quali ha vestito le maglie di Tottenham, Sunderland, Newcastle e infine Galatasray, col quale ha risolto il contratto nei giorni scorsi. Accordo fino al 2025, con opzione per un'ulteriore stagione.

Official: Welcome, DeAndre Yedlin ✍🏼🇺🇸#InterMiamiCF has signed @USMNT fullback @yedlinny with the No. 1 Allocation Ranking.https://t.co/oYcIvhMJET

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 2, 2022