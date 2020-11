Morte Maradona, il calcio in Argentina non si ferma: Tevez e il Gimnasia non ci stanno

vedi letture

Diego Armando Maradona ha lasciato un vuoto enorme in tutti gli appassionati di calcio, ma anche e soprattutto tra i suoi colleghi e amici. Per questo motivo, l'Argentina ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale, mentre la Federcalcio va controcorrente e ha deciso di far disputare tutte le partite del weekend. E qualcuno non l'ha presa bene: Carlos Tevez, che aveva un rapporto speciale con il Pibe, ha scelto di non giocare nella partita tra Boca e Newell's. Il Gimnasia, club allenato da Diego negli ultimi mesi, ha reso noto di non voler disputare la sfida in programma questa sera contro il Velez.