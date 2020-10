Muller l'irriverente: "Stiamo giocando contro i più grandi bulli del mondo e tu ammonisci me?"

Per i calciatori può essere un problema, ma per gli spettatori da casa l'assenza di pubblico negli stadi è divenuto un modo per riuscire a carpire i dialoghi fra i protagonisti in campo durante le partite. Proprio in quest'ottica dalle colonne di SportBild arrivano alcune parole di Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco durante il match contro l'Atletico Madrid andato in scena ieri sera all'Allianz Arena e vinto dai bavaresi per 4-0.

Muller, ammonito al 21' per un fallo su Trippier, di fronte al giallo estratto dall'arbitro Oliver si è lasciato andare ad un commento che lo stesso quotidiano tedesco ha definito impertinente. "Ehi, che sta succedendo - ha detto il 25 del Bayern -? Non può essere vero. Stiamo giocando contro l'Atletico Madrid, i più grandi bulli del calcio mondiale" E tu ammonisci me per una cosa del genere?".

Una frase, questa, dopo la quale l'attaccante e lo stesso direttore di gara hanno continuato a parlare fino alla ripresa del gioco.