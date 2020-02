vedi letture

Nagelsmann e la vittoria sul Tottenham: "Tre punti importanti" Ma era un ottavo di finale...

L'emozione di un risultato importante come quello ottenuto dal Lipsia in casa del Tottenham nell'andata degli ottavi di finale di Champions League può giocare brutti scherzi. Anche ad un professionista, seppur giovane, come il tecnico dei tedeschi Julian Nagelsmann. Nella conferenza stampa post gara, infatti, l'allenatore è incappato in un piccolo lapsus: "Quella di oggi è solo la prima partita - spiega Nagelsmann -, ce ne sono due. E analizzando le gare è chiaro che bisogna esprimersi allo stesso livello in entrambe. Siamo stati motlo bravi e abbiamo meritato di vincere ottenendo tre punti importanti..."

Peccato che essendo uno scontro della fase ad eliminazione diretta non vi sia una classifica alla quale aggiungere tre punti per una vittoria... Incidenti di percorso.