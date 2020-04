Nantes, la proposta di Kita alla LFP: "Riprendiamo il 15 aprile. Giocatori bloccati in un campus"

Il presidente del Nantes, Waldemar Kita, non ci sta a rinunciare al campionato e ha proposto alla LFP di riprendere la preparazione già il 15 aprile e almeno fino al 15 maggio bloccando i giocatori in un campus come si fa nei ritiri estivi, con controlli medici costanti. "Perché parlo del 15 aprile? Per che questa data corrisponde a quella di altre paesi: Cina, Corea del Sud, Giapppne. E i club tedeschi stanno tornando ad allenarsi".