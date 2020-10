Nantes-PSG, le formazioni ufficiali: out Neymar, Kean ancora titolare con Mbappé

vedi letture

Alle 21 tocca al Paris Saint-Germain scendere in campo in Ligue 1. La squadra di Tuchel sarà ospite del Nantes e si schiererà con Sarabia, Moise Kean e Mbappè in attacco. 3-4-3 per i padroni di casa che puntano su Simon, Kolo e Muani nel tridente.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

NANTES (3-4-3): Lafont; Appiah, Traoré, Castelletto; Abeid, Coco, Louza, Blas, Touré; Simon, Kolo, Muani.

PSG (4-3-3): Navas; Dagba, Pereira, Diallo, Bakker; Rafinha, Gueye, Herrera; Sarabia, Kean, Mbappé.