Nations League - Calendario e classifica Gruppo 2 Lega A: Lukaku vs Eriksen per il primato

Il Belgio, dopo l'importante vittoria contro l'Inghilterra, si prepara a sfidare la Danimarca per conquistare il pass per le Final Four di UEFA Nations League. Nel Gruppo 2 della Lega A troviamo infatti i danesi al secondo posto in classifica, a -2 dai Diavoli Rossi e a +3 sui Three Lions. Ancora a secco e ormai retrocessa invece l'Islanda, fanalino di coda a quota zero punti.

La classifica

Belgio 12

Danimarca 10

Inghilterra 7

Islanda 0*

*Retrocessa in Lega B

Il calendario

Islanda-Inghilterra 0-1 (5/9)

Danimarca-Belgio 0-2 (5/9)

Danimarca-Inghilterra 0-0 (8/9)

Belgio-Islanda 5-1 (8/9)

Inghilterra-Belgio 2-1 (11/10)

Islanda-Danimarca 0-3 (11/10)

Inghilterra-Danimarca 0-1 (14/10)

Islanda-Belgio 1-2 (14/10)

Danimarca-Islanda 2-1 (15/11)

Belgio-Inghilterra 2-0 (15/11)

Inghilterra-Islanda (18/11)

Belgio-Danimarca (18/11)