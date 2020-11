Nations League, Lega C: la Lituania di Stankevicius batte il Kazakistan e si salva

Kazakistan che scende ai playoff per evitare la retrocessione in Lega D: ko casalingo contro la Lituania in uno scontro diretto che i kazaki dovevano vincere. Erano passati in vantaggio con Aymbetov al 38', poi il pari baltico due minuti più tardi con Vorobjovas e la rete del sorpasso al quarto minuto di recupero con Novikovas. Lituania di Marius Stankevicius, vice-allenatore, che resta in Lega C.