Nations League, Svezia-Francia: le formazioni ufficiali. Kulusevski in panchina, Rabiot titolare

Alle 20.45 la Svezia sfiderà la Francia per la sfida di Nations League. Nei padroni di casa solo panchina per Kulusevski, mentre in attacco giocheranno Qaison e Berg. Nella Francia invece Deschamps punta su Rabiot in mezzo al campo con Kante, mentre Griezmann giocherà in attacco con Mbappé e Giroud.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Jansson, Lindelof, Bengtsson; S. Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Qaison, Berg.

FRANCIA (3-4-1-2): LLoris; Kimpembe, Varane; Dubois; Upamecano, Rabiot, Kante, Digne; Griezmann, Mbappé, Giroud.