Né Premier né Europa League, Ozil fuori dai piani dell'Arsenal: a gennaio lo aspetta la MLS

vedi letture

Né Premier né Europa League, Mesut Ozil è totalmente fuori dai piani, e dalle liste ufficiali, dell'Arsenal per la stagione 2020-2021. Ecco perché, come sottolinea il Daily Star, l'addio durante il prossimo mercato di gennaio sembra ormai inevitabile. Il centrocampista tedesco, per di più in scadenza di contratto coi Gunners, aspetta infatti una chiamata dalla MLS.