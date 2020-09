Newcastle, Bruce: "La VAR sta rovinando la Premier League"

Steve Bruce, tecnico del Newcastle, ha così commentato, ai canali social ufficiali del club, il pareggio all'ultimo respiro ottenuto sul campo del Tottenham: "Il primo tempo è stato davvero difficile, avevamo contro una squadra davvero forte e ben messa in campo. Il nostro portiere (Karl Darlow n.d.r.) è stato eccezionale e dobbiamo ringraziare lui se non siamo naufragati dopo i primi 45' di gioco. Ci ha salvati una decisione che, da regolamento, è giusta ma che mi avrebbe fatto arrabbiare non poco se fossi stato io a subirla".

Sull'episodio del rigore

"La VAR, per me, rovina lo spettacolo della Premier League. È impossibile saltare senza allargare le braccia per bilanciare l'equilibrio. Il regolamento sui falli di mano è una vera assurdità, assolutamente senza senso. Oggi ne abbiamo beneficiato, dovrei essere felice, ma so bene che la prossima volta potrebbe toccare a noi a subire una decisione del genere".

Sugli infortunati

"Vedremo se Saint-Maximine e Frasier recupereranno per mercoledì. Il primo soffre di una disorsione alla caviglia, il secondo ha qualche problema all'inguine. Anche Ritchie è uscito dal campo malconcio, faremo tutte le valutazioni del caso per la prossima partita".