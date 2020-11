Newcastle, Bruce vs l'agente di Almiron: "È un dilettante che vuole guadagnare velocemente"

Daniel Campos, agente di Miguel Almiron del Newcastle, ha parlato nei giorni scorsi del suo assistito, sottolineando come l'Inter abbia mostrato interesse nei suoi confronti. Inoltre nelle recenti interviste ha ammesso che il paraguayano avrebbe giocato altrove se non ci fosse stata la pandemia di coronavirus. Il tecnico dei Magpies, Steve Bruce, ha così reagito: "Commenti oltraggiosi e non capisco come si possa mettere in una tale posizione il proprio cliente. Almiron è un grande ragazzo ma il suo agente lascia molto a desiderare. È un dilettante che cerca di guadagnare velocemente".