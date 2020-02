vedi letture

Neymar e l'annuncio su Instagram: "Quest'anno nessuna polemica: salterò il Carnevale"

Nelle ultime stagioni ha sempre fatto parlare molto l'assenza, per infortunio o altre problematiche, di Neymar dagli impegni ufficiali con i suoi club (Barcellona e PSG, ndr) proprio in coincidenza con i festeggiamenti per il Carnevale, festa irrinunciabile per ogni brasiliano. Le congetture si sono sprecate in più di un'occasione così come delle fantasiose ricostruzioni sulla movida del calciatore. Quest'anno, però, Neymar ha deciso di tagliare la testa al toro annunciando, lui stesso, il suo no al Carnevale. Fra l'ironico e il serio il brasiliano ha spiegato attraverso una storia su Instagram: "È con immensa gioia che salterò il carnevale 2020 in Brasile il prossimo weekend. Questa è la realtà. Questa volta non ci saranno polemiche".