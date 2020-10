Niang senza filtri: "Incazzato per gli affari saltati, ma ora riconquisterò tutti al Rennes"

Nelle scorse ore l'attaccante M'Baye Niang, transitato anche in Italia con le maglie di Milan e Torino, ha visto saltare la trattativa per il suo passaggio dal Rennes al Saint-Etienne. Interrogato da L'Equipe, ha spiegato i motivi dietro all'affare saltato: "Ci sono state delle complicazioni... Che mi hanno fatto incazzare. Di comune accordo abbiamo allora deciso di fermare tutto, perché sentivamo che non saremmo riusciti ad arrivare in fondo. Mi ero già sottoposto alle visite mediche e parlato con Puel (l'allenatore, ndr) al centro sportivo. Poi sono tornato in hotel da mia moglie e dai miei figli, l'avvocato stava sistemando gli ultimi dettagli fino a che non mi ha chiamato dicendo che si era bloccato tutto. Con i miei agenti ci diciamo la verità, anche il mio trasferimento al Marsiglia è fallito, e chiaramente sono deluso per questo. Ma non metto in dubbio il loro lavoro, non va dimenticato che mi hanno permesso di unirmi al Rennes, dove mi sono rilanciato. Oggi ci ritorno, e riconquisterò tutti: M'Baye riprenderà il suo posto".