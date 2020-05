Nizza, Vieira: "E' il posto perfetto. Il club è ambizioso e spero di raggiungere i miei obiettivi"

Nel corso di una diretta Instagram, il tecnico del Nizza Patrick Vieira ha commentato la stagione: "Voglio allenare una squadra che abbia la possibilità di vincere il Champions League ma per il momento, onestamente, a Nizza mi trovo in una situazione ideale. E' il posto perfetto perchè il club è ambizioso, mi dà gli strumenti per crescere come allenatore, la squadra sta crescendo e spero di poter raggiungere i miei obiettivi col Nizza".