Non c'è pace a Valencia. Un nuovo positivo al COVID-19, il club non comunica il nome

Il Valencia ha confermato in mattinata un nuovo caso di positività al COVID-19 nel gruppo squadra .Il club aveva sottoposto ieri i giocatori a un controllo preventivo di routine prima della sessione di allenamento: "Dopo gli ultimi test effettuati martedì, è stato confermato un caso positivo in uno dei calciatori della prima squadra. Il giocatore è già stato isolato, così come i suoi stretti contatti". È il quarto caso dall'inizio della stagione per uno dei club che, ricordiamo, fu tra i più colpiti durante la prima ondata.