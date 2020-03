"Non uscite". Higuita lancia il monito prendendo ad esempio il suo errore a Italia '90

Emergenza Coronavirus anche in Colombia, dove attualmente si contano poco più di 100 casi. René Higuita, storico poriere della nazionale colombiana, lancia un monito ai suoi connazionali, usando l'ironia. Sul proprio profilo Instagram ha pubblicato la foto della sua celeberrima uscita dall'area di rigore nel corso della partita dei Mondiali del '90 contro il Camerun. Nella circostanza Higuita si fece rubar palla dal 38enne Roger Milla che poté a porta vuota poi depositare in rete. Un gol che è costato ai Cafeteros l'eliminazione. "Se ti dicono di non uscire, non uscire" si legge nella foto. Higuita ha infine aggiunto: "In tanti mi hanno mandato questa foto. Se serve per prendere coscienza la utilizzerò anche io. Prima la salute, se puoi fare le tue cose da casa non uscire".