René Higuita, semplicemente l'inventore della Mossa dello Scorpione

Un portiere famoso per i suoi gol, piuttosto che per le sue parate. O forse no, visto che almeno una è rimasta celebre nelle menti dei tifosi e negli annali del calcio. Stiamo parlando ovviamente della famosa 'Mossa dello Scorpione' con cui René Higuita era solito fermare i tentativi degli attaccanti di turno. Quella famosa grazie ai video si riferisce alla gara amichevole fra Inghilterra e Colombia, ma ce ne furono molte altre. In carriera ha messo a segno la bellezza di 45 reti. La sua carriera si è svolta per la maggior parte in patria, in Colombia, con alcuni inframezzi in Spagna, al Valladolid, in Messico e in Ecuador. Ha smesso di giocare a calcio all'età di 43 anni. In carriera si è tolto la soddisfazione di alzare al cielo da protagonista la Copa Libertadores con l'Atletico Nacional de Medellin. Oggi questo particolare personaggio del mondo del calcio compie 54 anni.

