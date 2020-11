Olanda, Frank de Boer: "Ci serve un sostituto di Hateboer. Ha avuto quattro punti in testa"

Il commissario tecnico dell'Olanda, Frank de Boer, ha parlato dell'infortunio rimediato da Hans Hateboer nel corso della partita di ieri sera contro la Spagna: "Ha avuto quattro punti in testa e l'ho sostituito per precauzione. Sostituti? Ho già in mente dei nomi, ma li sapranno loro per primi. Sicuramente mi serve un sostituto di Hateboer".