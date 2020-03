Olympique Lione, buone notizie per Garcia: recuperato Koné

Buone notizie per Rudi Garcia che potrà riavere a disposizione Youssouf Koné. Il giocatore infatti è tornato tra i convocati per la trasferta di Lille dopo aver recuperato dall'infortunio alla caviglia subito ai primi di dicembre. Un recupero importante per il tecnico del Lione anche in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro la Juventus.