Olympique Marsiglia, Mandanda: "Valbuena è straordinario, domani dovremo giocare in difesa"

Steve Mandanda, capitano dell'Olympique Marsiglia, ha presentato così in conferenza stampa il match di Champions di domani contro l'Olympiakos: "Mister Pedro Martins propone un calcio molto offensivo. Visto che saremo in trasferta, dovremo avere una strategia più difensiva e magari sfruttare il contropiede. Valbuena come avversario? Lo conosciamo tutti molto bene, è un calciatore straordinario e personalmente dovrò stare ancora più attento tra i pali domani", le sue dichiarazioni sul connazionale in forza ai biancorossi di Atene.