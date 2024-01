Ufficiale Rennes, blindato Mandanda fino al 2025: "Ci sono le condizioni per continuare"

Steve Mandanda, arrivato al Rennes la scorsa stagione, è alla sua seconda annata con il club francese. Arrivato dal Marsiglia, l'estremo difensore ha totalizzato finora 64 partite e la società ha deciso di prolungare il suo contratto fino a giugno 2025.

Il portiere si è detto soddisfatto di aver raggiunto tale traguardo: "Sono molto felice di essere qui. Voglio ripagare la fiducia riposta in me dai leader. Sinceramente non penso alla longevità. Cerco di godermi ogni momento e di non pensare al futuro. Tutta la mia famiglia è molto felice qui. Ci sentiamo molto bene in questa città e in questa regione. Non pensavo di arrivare fino a questo punto, ma ci sono le condizioni per continuare. Mi assicuro di essere ancora qui oggi. Dal momento in cui siamo felici di alzarci la mattina, andare ad allenarci e giocare nel fine settimana, abbiamo ancora voglia di divertirci. L'obiettivo è continuare a trarre vantaggio e vincere quante più partite possibili con il Rennes. Spero che ci saranno cose belle in arrivo. Accompagnare questo gruppo si fa con naturalezza e facilità perché è di qualità, è molto rispettoso e attento. Cerco di dare il massimo alla squadra e al club. Tutto ciò significava che c’era una volontà comune di continuare insieme".