Ufficiale Pagato 3.5 milioni in estate, Flips lascia l'Anderlecht in prestito e vola all'Ankaragucu

Avventura in Turchia per Alexis Flips. Acquistato la scorsa estate dall'Anderlecht per 3.5 milioni di euro, l'ala sinistra francese è stata ceduta a titolo temporaneo visto lo scarso utilizzo nella prima parte di stagione. Il calciatore classe 2000 concluderà il campionato all'Ankaragücü, società che ha già ufficializzato il suo arrivo. "È stato raggiunto - si legge nel comunicato - un accordo con l'RSC Anderlecht per il trasferimento temporaneo del calciatore professionista Alexis Flips al nostro club. Alla cerimonia della firma hanno partecipato il nostro presidente İsmail Mert Fırat, il nostro direttore della sezione calcio Yusuf Buğra Tanık, il nostro tesoriere generale Mehmet Şahin e il nostro direttore sportivo Yılmaz Bal".

In Turchia il calciomercato invernale è ancora aperto e lo sarà fino al nove febbraio. Di seguito l'elenco dei principali campionati dove il calciomercato è ancora aperto.

Australia: chiusura 7 febbraio.

Turchia: chiusura 9 febbraio.

Romania: chiusura 12 febbraio.

Ungheria: chiusura 14 febbraio.

Croazia: chiusura 15 febbraio.

Svizzera: chiusura 15 febbraio.

Serbia: chiusura 16 febbraio.

Argentina: chiusura 18 febbraio.

Emirati Arabi Uniti: chiusura 21 febbraio.

Polonia: chiusura 22 febbraio.

Russia: chiusura 22 febbraio.

Cina: chiusura 28 febbraio.

Brasile: chiusura 7 marzo.

Ucraina: chiusura 12 marzo.

Giappone: chiusura 27 marzo.

Svezia: chiusura 28 marzo.

Norvegia: chiusura 3 aprile.

USA: chiusura 23 aprile.