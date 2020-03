Paris Saint-Germain, gli ultras si mobilitano per supportare il personale sanitario

Una bella iniziativa da parte del "Collectif Ultras Paris", gruppo organizzato di tifosi del Paris Saint-Germain che in questo delicato momento si è mobilitato per supportare il personale sanitario. I membri del gruppo hanno avviato azioni di beneficenza grazie anche alla loro organizzazione "CUP Solidarité" che è stata creata 4 anni fa per dare una mano ai più bisognosi. Ogni giorno gli ultras parigini girano gli ospedali della regione per distribuire cibo e bevande al personale infermieristico. Stesso accade nelle caserme dei vigili del fuoco. Per finanziare le operazioni è possibile fare delle fonazioni online. Alcune attività come venditori di frutta e verdura fanno delle donazioni in natura. Il Paris Saint-Germain supporta questa iniziativa se pur senza parteciparvi direttamente in quanto gli ultras vogliono rimanere finanziariamente indipendenti. Alcuni ex PSG come Jerome Rothen, Eric Rabesandratana o Pierre Ducrocq si sono offerti di dare una mano.