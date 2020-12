Paris Saint-Germain, Marquinhos rivela: "Spero di chiudere qui la mia carriera"

Il difensore del Paris Saint-Germain Marquinhos intervistato da BeIN Sports ha parlato del proprio futuro dicendosi pronto a restare a vita nel club transalpino: “Mi trovo bene al PSG e sono contento del mio ruolo in questa squadra, sia in campo sia fuori. Spero di finire la mia carriera qui anche se possono succedere tante cose, ma desidero restare il più a lungo possibile qui e la concorrenza di possibili nuovi acquisti non mi spaventa. - conclude Marquinhos – Sono felice, la mia famiglia è felice, i miei figli sono nati qui. Fra me e il PSG c’è un legame per la vita”.