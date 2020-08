Paris Saint-Germain, Mbappé verso una maglia da titolare per la semifinale di Champions

Kylian Mbapopé verso il ritorno a una maglia da titolare martedì per la semifinale di Champions League contro il Lipsia. Il fuoriclasse del Paris Saint-Germain è riuscito a recuperare in tempo per giocare uno spezzone di partita contro l'Atalanta e secondo quanto riportato da RMC è riuscito ad allearsi regolarmente col gruppo, segno che l'infortunio rimediato in finale di Coppa di Francia contro il Saint-Etienne è alle spalle. Tuchel tuttavia dovrà fare ancora a meno di Marco Verratti, oltre che di Keylor Navas, infortunatosi nell'ultima partita.