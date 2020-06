Paris Saint-Germain, niente Champions League per Cavani: l'ex Napoli rimarrà fino al 30 giugno

Edinson Cavani non giocherà la prossima Champions League con il Paris Saint-Germain. L'ex Napoli, come riportato dal quotidiano spagnolo Marca, non rinnoverà il suo accordo con il club parigino oltre il 30 giugno 2020, data di scadenza del suo attuale contratto. Il campionato in Francia è stato sospeso, ma il PSG si è qualificato ai quarti di finale della massima competizione europea. Niente Final Eight per il Matador, ormai l'attaccante uruguiano ha deciso di non proseguire la sua carriera con il club francese.