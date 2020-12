Paris Saint-Germain, niente rinnovo per Draxler: il tedesco è sul mercato in vista di gennaio

Julian Draxler non rinnoverà il suo contratto in scadenza col Paris Saint-Germain. A confermarlo è Sport Bild, che aggiunge che il club parigino proverà quindi a cedere il centrocampista tedesco già a gennaio per evitare di perderlo a parametro zero la prossima estate. Per Draxler, classe '93, in questa stagione si contano otto presenze e due gol con la maglia del PSG.