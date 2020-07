Paris Saint-Germain, occhi su Saint-Maximin: ma il Newcastle non vuole cederlo

Il Paris Saint-Germain si sta muovendo sul mercato in vista della prossima stagione e, secondo quanto riportato dal Daily Mail, in cima alla lista ci sarebbe Allan Saint-Maximin. L'esterno del Newcastle piace molto alla compagine parigina, anche se il suo manager Steve Bruce sta cercando di trattenerlo in Premier. Nelle prossime settimane la società francese potrebbe aumentare il pressing sull'esterno francese ex Nizza.