Paris Saint-Germain, offerta dell'Arsenal per l'ex obiettivo della Juventus Kurzawa

Offerta dell'Arsenal per Layvin Kurzawa. Come riporta Sport, i Gunners avrebbero già presentato una proposta ufficiale per il laterale in scadenza di contratto nel prossimo giugno col Paris Saint-Germain. Sull'ex obiettivo della Juventus è forte però anche il pressing del Barcellona.