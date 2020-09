Paris Saint-Germain, pressing su Dele Alli: settimana decisiva per arrivare al centrocampista

Il Paris Saint-Germain è pronto a battere un colpo a centrocampo. Il club della capitale punta Dele Alli in questa sessione di calciomercato con l’intenzione di regalare a Thomas Tuchel una pedina molto importante per la mediana. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, questa settimana potrebbe essere decisiva per il trasferimento in Francia del forte giocatore di proprietà del Tottenham.