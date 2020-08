Paris Saint-Germain, riflettori puntati su Bellerin: l'Arsenal apre alla cessione

Il Paris Saint-Germain, dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il Bayern Monaco, ha iniziato a progettare la squadra per il futuro. Il club parigino ha ricevuto un assist invitante dall'Arsenal: Hector Bellerin, uno degli obiettivi di mercato, è stato offerto proprio dai gunners, a caccia di cessioni per far quadrare i conti. L'ostacolo principale riguarda l'ingaggio del giocatore, ma tra i due club non dovrebbero esserci ulteriori problemi. A riportarlo è il Times.