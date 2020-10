Pepe: "Sogno di vincere la Champions col Porto. City? So cosa aspettarmi da Guardiola..."

Il leader difensivo del Porto, Pepe, ha lanciato la sfida al Manchester City nella conferenza stampa pre-partita di Champions: "Ho affrontato le squadre di Guardiola tante volte in carriera, so cosa aspettarmi... Dobbiamo restare sereni come squadra e lottare tutti insieme per raggiungere il nostro obiettivo: la vittoria. Abbiamo la responsabilità di rappresentare un club storico come il Porto. Il Manchester City è un avversario forte, ma a calcio si gioca in undici contro undici. Sento che posso sognare di vincere di nuovo la Champions, stavolta col Porto", le sue parole alla vigilia del match di Manchester.