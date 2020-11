Perù sconfitto dall'Argentina, Lapadula in campo 90': "Ringrazio tutti per l'accoglienza"

Non è stato il debutto da titolare che si aspettava, ma Gianluca Lapadula può comunque essere soddisfatto per la prestazione offerta dal Perù contro l'Argentina. L'attaccante del Benevento ha disputato tutta la partita e prova a rimanere ottimista: "Non è un momento facile, abbiamo subito due sconfitte nelle ultime partite ma credo che la squadra abbia giocato bene oggi. Sono triste per il risultato ma ci tengo a ringraziare tutti per avermi accolto così bene. Spero di poter aiutare una squadra già molto forte. Siamo una famiglia e nei momenti difficili le famiglie si rialzano. Il tempo ci aiuterà, la strada è lunga e mancano ancora tante partite. Il mio ruolo? L'attaccante deve aiutare la squadra, sempre. Questa è la mia mentalità: prima c'è questo, poi il gol".