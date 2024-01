Ufficiale Phillips rientra al Crystal Palace ma per ripartire. Finirà la stagione nell'Aberdeen

Cambio di casacca per Killian Phillips (21 anni), centrocampista irlandese dal doppio passaporto americano. Dopo aver iniziato la stagione in prestito al Wycombe, terza divisione inglese, il classe 2002 è rientrato al Crystal Palace che ne detiene il cartellino, ma solo per ripartire ancora.

Ufficiale il suo trasferimento in prestito fino al termine della stagione all'Aberdeen, in Scozia.