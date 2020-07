Piqué, gesto polemico in campo dopo il gol annullato dal VAR a Messi: "Ma non ricordo niente"

Intervistato da Movistar TV dopo la vittoria sul campo del Villarreal, Gerard Piqué ha commentato anche il suo polemico gesto dopo il gol annullato dal VAR a Messi: "Non me lo ricordo. Quando sei in campo hai l'adrenalina al massimo... Non so di cosa mi state parlando", le sue dichiarazioni.

Questa l'immagine del gesto piuttosto esplicito del difensore blaugrana in campo: