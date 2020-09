Pjanic-Arthur, scambio non solo sul mercato: il bosniaco vestirà la maglia numero 8

Miralem Pjanic ha scelto il suo nuovo numero di maglia che indosserà nel Barcellona. Il centrocampista bosniaco - come riportato dalla redazione di Sport - ha scelto il numero 8, lo stesso numero di Arthur in blaugrana. Uno scambio non solo sul mercato, ma anche per quanto riguarda la numerazione ufficiale.