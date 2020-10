Poco spazio per Kubo al Villarreal: i dirigenti del Real Madrid iniziano a spazientirsi

Andato in prestito al Villarreal nel corso dell'ultima sessione di calciomercato per trovare maggior minutaggio, l'attaccante giapponese Takefusa Kubo sta trovando poco spazio fino a qui nelle gerarchie dell'allenatore Emery. Come spiega Cadena SER, i dirigenti del Real Madrid stanno iniziando a spazientirsi sull'argomento, visto che avevano ritenuto quella del Sottomarino Giallo la migliore opzione per la maturazione del ragazzo. Ancora non sono stati contattati i dirigenti del Villarreal, né si pensa a richiamarlo per girarlo altrove, ma ciò che è certo è che se la situazione non cambierà presto, a gennaio tutto ciò potrebbe diventare realtà.