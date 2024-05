Ufficiale Fusetti dà l'addio al calcio giocato. Ma rimarrà comunque nel Milan Femminile

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Milan Femminile fa sapere che nel "pre-gara di domani il PUMA House of Football vivrà un saluto particolare, quello di Laura Fusetti che, in occasione dell'ultima partita di campionato contro la Sampdoria, darà l'addio al calcio giocato.

Maglia numero 6 sulle spalle, determinazione in campo e grande professionalità. Questa è Laura Fusetti, in rossonero fin dall'esordio della Prima Squadra femminile del Milan nella stagione 2018/19. Un cammino lungo sei stagioni con 135 presenze all'attivo, compresa quella di domani, per lei che ha sempre rappresentato i colori del Club con passione, mettendosi a disposizione delle compagne e degli staff".

Viene poi fatto sapere che la quasi ex calciatrice rimarrà comunque nel club, nella veste di team manager della Primavera femminile.