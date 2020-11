Polonia, il ct Brzeczek commenta il ko contro l'Italia: "Non è stata la nostra serata"

vedi letture

Jerzy Brzęczek, commissario tecnico della Polonia, ha commentato il ko dei suoi contro l'Italia: "Nel primo tempo abbiamo fatto decisamente male, non abbiamo svolto i nostri compiti e non siamo riusciti a pressare abbastanza bene. Alcuni dei nostri giovani calciatori non hanno giocato al livello che avremmo voluto ma hanno giocato molte partite di recente. Il secondo tempo è stato leggermente migliore ma sappiamo che non è stata la nostra serata".