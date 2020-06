Porto, gli ultras hanno seguito la squadra in trasferta. Assembramenti fuori lo stadio

vedi letture

Lo avevano promesso e hanno rispettato i patti: circa 300 tifosi del Porto, in barba alle regole sul distanziamento sociale e alle porte chiuse, hanno seguito la loro squadra nella trasferta contro il Famalicao e si sono riuniti fuori dallo stadio per mostrare la loro vicinanza ai ragazzi di Conceiçao, sconfitti per 2-1 dalla neo-promossa. Le immagini hanno suscitato scalpore in Inghilterra, dove molti temono atteggiamenti simili da parte dei sostenitori delle squadre di Premier League: Sky Sports Uk si chiede se questo possa essere un avvertimento anche per loro.