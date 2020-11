Porto, Sanusi: "Colti tre punti pesanti. È il giorno più felice da quando sono qui"

vedi letture

Primo gol con la maglia del Porto per Zaidu Sanusi che ha spianato la strada alla vittoria dei Dragoes sul campo del Marsiglia. Queste le reazioni del terzino nigeriano, raccolte dal sito ufficiale della UEFA: "Sono felice che il mio primo gol con la maglia del Porto sia arrivato in Champions League. Ho sempre sognato di giocare per un grande club, ringrazio Dio di essere in una squadra così importante e di poter calcare palcoscenici così suggestivi. Abbiamo guadagnato tre punti importantissimi, i meriti sono di tutto il gruppo e dobbiamo continuare a lavorare come fatto fino ad ora. È sicuramente un giorno felice per me, direi il più felice da quando indosso questa maglia".