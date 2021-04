Le pagelle del Porto - Marega nella morsa di Rudiger. Corona e Zaidu, che errori

vedi letture

PORTO-CHELSEA 0-2

Marcatori: 32' Mount, 85' Chilwell

Marchesin 6 - Torna a casa con due reti subite sul groppone su altrettanti tiri avversari verso la sua porta, punito dagli errori grossolani dei compagni. Su Pulisic viene invece salvato dalla traversa.

Manafà 6 - Gioca la sua partita pulita e senza sbavature, spinge poco e non concede mai spazio agli esterni del Chelsea. Dopo la sua sostituzione ecco l'errore che può costare la qualificazione ai lusitani. (Dal 83' C.Conceiçao sv).

Mbemba 5,5 - Dopo un primo tempo senza errori di sorta, nella ripresa comincia a traballare sotto la spinta degli avanti ospiti. Paga anche un po' di irruenza come nell'occasione del giallo.

Pepe 6 - Tanto vale la sua esperienza in sfide e palcoscenici del genere. Non ai livelli della Juventus ma un'altra buona prestazione per il centrale del Porto che concede poco e niente ad Havertz.

Zaidu 5 - Una partita dai due volti per lui. Comincia bene, spinge anche lungo la corsia mancina ma nel primo tempo commette l'errore che costa caro: sbaglia il tempo dell'intervento regalando il vantaggio a Mason Mount.

Corona 5 - Nella serata dal Ramón Sánchez-Pizjuán, il Tecatito si accende ad intermittenza. Quando lo fa diventa un problema per la difesa dei Blues, peccato che lo faccia solo a sprazzi. Nel finale poi combina la frittata regalando il pallone del raddoppio a Chilwell.

Uribe 6 - La prima occasione del match porta la sua firma, buon confronto il suo contro Kovacic e in mezzo al campo non si tira indietro. Conferma le ottime impressioni sul suo conto.

Grujic 5,5 - Chiamato a sostituire un certo Sergio Oliveira che ha un peso specifico enorme nell'economia del gioco del Porto, prova a giocarsi la sua partita di contenimento ma spesso rincorre soltanto.

Otavio 6 - Mezzo voto in meno per un secondo tempo non all'altezza del primo, nella prima frazione infatti il brasiliano è il trascinatore dei lusitani con tante giocate importanti. Si sgonfia nella ripresa. (Dal 83' Fabio Vieira sv).

Marega 5 - Ha sulle sue spalle tutto il peso dell'attacco del Porto ma delude le aspettative, anzi sbatte su Antonio Rudiger. L'ex centrale della Roma gli concede soltanto un'occasione in novanta minuti ma spara addosso a Mendy. (Dal 83' Toni Martinez sv).

Luis Diaz 6,5 - Non trova il gol ma non fa rimpiangere Taremi, sfrutta la sua imprevedibilità per non dare punti di riferimento ai centrali del Chelsea. Crea almeno due grandi occasioni, una per tempo.

Sergio Conceiçao 5,5 - La sua squadra gioca a calcio e gioca un buon calcio, lo dimostra fin da subito ed a tratti riesce a mettere alle corde un Chelsea che soffre. Manca il gol nel momento migliore, un errore individuale poi spiana la strada agli inglesi. Le sue mosse finali possono far discutere, retrocede Corona in posizione di terzino ed il Tecatito commette l'errore che probabilmente elimina il Porto dalla Champions.