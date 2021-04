Il Wolverhampton vuol pescare ancora in Portogallo: piace Sanusi del Porto

La scorsa stagione è stata tra le grandi protagoniste, in questa sta faticando e per questo pensa a nuovi rinforzi in vista dell'estate: il Wolverhampton vorrebbe pescare ancora in Portogallo per puntellare la propria rosa e il nome sarebbe quello di Zaidu Sanusi del Porto.

I media nigeriani spiegano che il nazionale delle Super Eagles, terzino sinistro, sarebbe uno dei nomi prediletti dagli Wolves per l'estate: la valutazione che ne dà il club allenato da Sergio Conceicao è di circa 20 milioni di euro.