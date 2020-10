Portogallo, Fernando Santos dopo il 3-0 sulla Svezia: "L'assenza di CR7 non ci snatura"

Il commissario tecnico del Portogallo, Fernando Santos, ha parlato dopo il successo per 3-0 contro la Svezia sottolineando come i lusitani possano essere competitivi anche senza Cristiano Ronaldo: "Abbiamo deciso con tutta la squadra di giocare con tre giocatori di movimento come stiamo facendo ultimamente. Avere tre punte mobili senza un punto di riferimento come Ronaldo, abile a giocare anche in quella maniera. Avremmo potuto giocare con Ronaldo e Jota senza snaturare le caratteristiche della squadra".