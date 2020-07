Premier, la classifica aggiornata: l'Arsenal torna in corsa per il quarto posto

vedi letture

Vittoria importantissima per l'Arsenal che torna in corsa per il quarto posto. Sarà complesso recuperare altri punti, ma la squadra di Mikel Arteta è in fiducia. Il Wolverhampton rimane a quota 52, entrambe le squadre sono in attesa di capire cosa succederà questa sera tra Chelsea e Watford.

La classifica aggiornata :

1. Liverpool 86

2. Manchester City 66

3. Leicester 58*

4. Manchester United 55*

5. Chelsea 54

6. Wolverhampton 52*

7. Arsenal 49*

8. Sheffield United 47

9. Tottenham 45

10. Burnley 45

11. Everton 44

12. Newcastle 42

13. Crystal Palace 42*

14. Southampton 40

15. Brighton 36*

16. West Ham 30

17. Watford 28

18. Aston Villa 27

19. Bournemouth 27*

20. Norwich 21*

*: una partita in più