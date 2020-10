Premier League, che beffa per il Tottenham: da 3-0 a 3-3, il West Ham rimonta nei 12' finali

Dopo il 6-1 contro il Manchester United, per il Tottenham sembrava in discesa anche la partita con il West Ham. Dopo un quarto d'ora di gioco Spurs già sul 3-0 grazie al gol di Son e alla doppietta di Kane. E a otto minuti dal 90' il risultato era ancora lo stesso. Il finale, però, ha dell'incredibile: Balbuena e un'autorete di Sanchez riaprono tutto in tre minuti, tra l'82' e l'85', e la beffa per Mourinho arriva al fotofinish: quattro minuti dopo i tempi regolamentari Lanzini trova il 3-3 e manda in visibilio Moyes e tutto lo staff.