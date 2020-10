Premier League, unstoppable Aston Villa: vince anche col Leicester e resta a punteggio pieno

La favola Aston Villa non dà segnali di stop. I ragazzi di Smith riescono a fare bottino pieno anche sul campo del Leicester grazie ad una rete in pieno recupero di Barkley e volano al secondo posto in classifica, alle spalle dell'Everton ma con una gara in meno. Cammino netto fin qui: quattro partite, quattro vittorie. Per le Foxes invece è il secondo k.o. interno consecutivo, dopo i tre successi nelle tre giornate inaugurali di Premier League.